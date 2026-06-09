Μοναστηράκι: Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου στην οδό Αθηνάς

Μια νεαρή γυναίκα, ηλικίας περίπου 20 ετών, έπεσε στο κενό το βράδυ της Τρίτης, 9 Ιουνίου, από τον 6ο όροφο κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς στο Μοναστηράκι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 όταν η νεαρή γυναίκα έπεσε στο κενό από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον 6ο όροφο του κτιρίου.

Η νεαρή παρελήφθη εν ζωή από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τα αίτια της πτώσης με τους αστυνομικούς να ερευνούν αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ατύχημα ή ακόμα και απόπειρα αυτοκτονίας.