Μόνιμα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ υπάρχει από τα ξημερώματα στην Πλατεία Συντάγματος, ώστε αν χρειαστεί να παρέμβει και να συνδράμει τους απεργούς πείνας.
Ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται από τις 14 Σεπτέμβρη σε απεργία πείνας και συνεχίζει τον αγώνα του μέχρι να δικαιωθεί το αίτημά του, αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να παρακολουθούν πλέον και αν χρειαστεί να επέμβουν.
- «Ας έρθει να μου το πει κατάμουτρα»: Η απάντηση του απεργού πείνας Οικονομόπουλου στον Πορτοσάλτε μέσω του Reader
- Μαρίσσα Λαιμού: Από αλλεργική αντίδραση ή τοξικό δηλητήριο ο θάνατός της; Η αποκάλυψη για τα σημάδια
- Αποκλειστικό Reader: Ένταση με οδηγούς ταξί που διαμαρτύρονται σε επιχείρηση που «έσπασε» την απεργία
- Τρομερή Μάρω Κοντού: Ζήτησε από δύο γυναίκες να την πάρουν με το ΙΧ τους γιατί έχουν απεργία τα ταξί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.