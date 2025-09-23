Μόνιμα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ υπάρχει από τα ξημερώματα στην Πλατεία Συντάγματος, ώστε αν χρειαστεί να παρέμβει και να συνδράμει τους απεργούς πείνας.

Ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται από τις 14 Σεπτέμβρη σε απεργία πείνας και συνεχίζει τον αγώνα του μέχρι να δικαιωθεί το αίτημά του, αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να παρακολουθούν πλέον και αν χρειαστεί να επέμβουν.