Απίστευτες εικόνες στο Μοσχάτο: Ο Δήμος μεταφέρει τους πολίτες στην καρότσα αυτοκινήτου

Εικόνες άλλης χώρα βλέπουμε στο Μοσχάτο, όπου ο δήμος, λόγω της πλημμύρας που επικρατεί στους δρόμους, αναγκάστηκε να επιστρατεύσει αγροτικό όχημα για να περνούν οι πολίτες απέναντι στον δρόμο.

Όπως δείχνει ο ΣΚΑΙ, ο δήμος, καθώς ο δρόμος έξω από τον σταθμό του Μοσχάτου έχει πλημμυρίσει, δυσχεραίνονταν πολύ την πρόσβαση, έστειλε από νωρίς το πρωί αγροτικό όχημα με καρότσα, για να μεταφέρει τους κατοίκους σε ομάδες απέναντι.

Σε κάθε γύρο, περίπου πέντε άτομα σκαρφαλώνουν στην καρότσα με τις ομπρέλες τους, και το αγροτικό τους περνά απέναντι, όπου περιμένουν οι υπόλοιποι επιβάτες.