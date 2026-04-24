«Μου άφησε μεγάλο τραύμα»: Η σπάνια εξομολόγηση της Μέλπως Λεκατσά για μια δραματική εγκυμοσύνη

Μια σπάνια συνέντευξη έδωσε η Μέλπω Λεκατσά, «φαρμακοποιός του Πολυτεχνείου» και πολιτικό πρόσωπο, και μεταξύ άλλων περιέγραψε μια δύσκολη εγκυμοσύνη που είχε, πριν γεννήσει την κόρη της Δώρα Χρυσικού.

«Πριν από τη Δώρα έχει υπάρξει μια δραματική εγκυμοσύνη», εκμυστηρεύτηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ, Δεν θέλησα να μιλήσω για αυτή, η οποία διεκόπη ευτυχώς, γιατί θα μου ήταν πολύ δυσάρεστο αν είχε συνεχιστεί. Αυτή η διακοπή, επειδή ήταν σε προχωρημένο μήνα, δηλαδή δεν ήταν οι πρώτες εβδομάδες που επιτρέπεται, μου άφησε ένα μεγάλο τραύμα μέσα μου. Ότι εγώ θέλω ντε και καλά, να νικήσω το καθεστώς και να γίνω μητέρα.

Και αυτό το προσπάθησα πάρα πολύ. Γιατί το πρώτο παιδί που έμεινα έγκυος το έχασα πέντε μηνών, άλλωστε ήταν μια προβλέψιμη για εμένα κατάσταση, μου έλεγαν ότι δεν θα κάνω παιδί, μετά πείσμωσα τόσο πολύ. Μου είχαν πει να αφήσω ένα χρόνο, στους τέσσερις μήνες ξαναέμεινα έγκυος και έκατσα εννέα μήνες στο κρεβάτι (για τη Δώρα Χρυσικού). Βέβαια για θέμα προστασίας κάθισα και για τη δεύτερη κόρη, η οποία ήρθε μετά από 16 χρόνια. Αλλά φοβόμουν ότι κάτι θα συμβεί».