«Μου είπε ότι σε ιδιωτικό θα έδινα 10.000 ευρώ»: Νέα καταγγελία για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο

Ακόμα μια νέα καταγγελία ήρθε στο φως για τον διευθυντή ης καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που κατηγορείται για δωροληψία,

Σύμφωνα με τον Ant1, ασθενής δήλωσε ότι έδωσε στον γιατρό 1.900 ευρώ.

«Εγώ του έδωσα 1.900 (ευρώ). Του έδωσα 1.000 πριν την εγχείρηση και 900 μετά. Εκείνη την ημέρα πήρε 3.000 από μία άλλη. Μαζευόμασταν, ξέρεις, στο σαλόνι και λέγαμε... 5.000 θα έδινε η άλλη. Τα ζητούσε ο κύριος..

Μου είπε "αν το έκανες σε ένα ιδιωτικό 10.000 θα πλήρωνες". Πρόσεξε, του λέω "άκου να σου πω, γι' αυτό ήρθα εδώ, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα για σας σαν επιστήμων αλλά δεν είστε άνθρωπος. Μετά το χειρουργείο, με καλεί σε ένα δωματιάκι, εκεί τα έπαιρνε αυτός. Εγώ δεν έβαλα "φακελάκι". Με καλεί αυτός που αλλάζανε οι νοσοκόμες και του δίνω τα εννέα κατοστάρικα. Ο άνθρωπος δεν τιμούσε τον όρκο του Ιπποκράτη», υποστήριξε.

O γιατρός αρνείται την κατηγορία. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει πως ουδέποτε απαίτησε χρήματα.