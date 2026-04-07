Προθεσμία για τις 27 Απριλίου έλαβε η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η οποία βρέθηκε σήμερα (7/4) ενώπιον του Ανακριτή Αμαλιάδας.

Το εύρημα των ιατροδικαστών στρέφει παραπάνω τα βλέμματα στην Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς τα ευρήματα έδειξαν ότι ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη προήλθε από ασφυξία, γεγονός που οδήγησε στην τέταρτη ποινική δίωξη για την κατηγορούμενη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ειρήνη Μουρτζούκου παραμένει προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού και δια του νομικού της εκπροσώπου επανέλαβε την αθωότητά της και αρνήθηκε της κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα είχε ασκηθεί ενάντια στην 26χρονη και άλλη ποινική δίωξη, τον Φεβρουάριο του 2026.