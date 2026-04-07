Μενού

Μουρτζούκου: Στις 27 Απριλίου η απολογία της για τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Αρνείται όλες τις κατηγορίες

Η Ειρήνη Μουρτζούκου βρέθηκε ενώπιον του Ανακριτή Αμαλιάδας για την υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη το 2024.

Reader symbol
Newsroom
μουρτζούκου
Απολογία Ειρήνης Μουρτζούκου στον ανακριτή Αμαλιάδας | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Προθεσμία για τις 27 Απριλίου έλαβε η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η οποία βρέθηκε σήμερα (7/4) ενώπιον του Ανακριτή Αμαλιάδας. 

Το εύρημα των ιατροδικαστών στρέφει παραπάνω τα βλέμματα στην Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς τα ευρήματα έδειξαν ότι ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη προήλθε από ασφυξία, γεγονός που οδήγησε στην τέταρτη ποινική δίωξη για την κατηγορούμενη. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ειρήνη Μουρτζούκου παραμένει προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού και δια του νομικού της εκπροσώπου επανέλαβε την αθωότητά της και αρνήθηκε της κατηγορίες. 

Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα είχε ασκηθεί ενάντια στην 26χρονη και άλλη ποινική δίωξη, τον Φεβρουάριο του 2026.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ