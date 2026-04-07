Ο μήνας πρόωρων εκλογών που ακούει ο Μητσοτάκης, το πραγματικό ασυμβίβαστο και τα υπομνήματα

Επιχείρησα χθες κάνοντας ρεπορτάζ να καταλάβω λίγο περισσότερα πράγματα για τη μηχανική της πρότασης που παρουσίασε ο πρωθυπουργός για την καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργών και βουλευτών κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κυβέρνηση. Οφείλω να πω ότι δεν έγινα ιδιαίτερα σοφός. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι στην πραγματικότητα ο πρωθυπουργός είπε μία ιδέα σε μία προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός και αλλαγής ατζέντας, για να δείξει ότι όχι απλά πήρε το μήνυμα από την υπόθεση, αλλά επιχειρεί να αντιμετωπίσει εμπρός το βάρος και το πρόβλημα με τα ρουσφέτια.

Το πραγματικό ασυμβίβαστο

Επειδή πάντως η υπόθεση μέχρι στιγμής είναι να 'χαμέ να λέγαμε, σας συνιστώ απλά να κρατήσετε το εξής. Κάποιος βουλευτής που θα εκλέγεται και μετά θα γίνεται υπουργός θα παραιτείται υπέρ του πρώτου επιλαχόντα. Μέχρι εδώ καλά, όμως αυτός ο κάποιος θα έχει το δικαίωμα να είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, επομένως δεν θα κλείνει το γραφείο του. Όμως την ίδια ώρα ο επιλαχών θα έχει κι αυτός ισχυρό γραφείο που θα κάνει δουλειές. Συνεπώς θα καταλήξουμε στην ίδια εκλογική περιφέρεια να έχουμε δύο γραφεία που κάνουν δουλειά, ενώ στο τέλος όλοι θα ζητούν ξανά σταυρό προτίμησης.

Άρωμα Σκέρτσου

Η πρόταση συζητήθηκε πολύ στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι δεν ήταν και ιδιαίτερα χαρούμενοι ακούγοντας τον πρωθυπουργό να περιγράφει ένα σκηνικό με βάση το οποίο θα αποκτήσουν και ισχυρούς συναγωνιστές στις εκλογικές τους περιφέρειες. Κάποιοι μου έλεγαν ότι η πρόταση μυρίζει από μακριά... Σκέρτσο, ο οποίος είναι εξωκοινοβουλευτικός, όμως εγώ συνιστώ υπομονή και φειδώ, καθώς αυτές τις μέρες ο πρωθυπουργός άκουσε πολλές προτάσεις και πολλές εισηγήσεις.

Αντί για... θάνατο, υπουργείο

Θυμάστε αυτή την απίθανη κυρία Βάσια Αναστασίου που είχε πει πως είναι «έναν θάνατο μακριά από τη Βουλή»; Το είπε γιατί είναι η αναπληρωματική στον νότιο τομέα της Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ. Ε να που εάν περάσει η πρόταση μέσω συνταγματικής αναθεώρησης, αυτοί που απέτυχαν να μπουν στη Βουλή δεν θα εύχονται τον θάνατο των εκλεγέντων, αλλά την υπουργοποίηση τους! Δεν το λες και άσχημη εξέλιξη.

Ο Οκτώβριος ως πιθανός μήνας εκλογών

Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027 ωστόσο αρκετοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος έχουν κυκλώσει κανονικά τον προσεχή Οκτώβριο ως πιθανό μήνα εκλογών. Πηγή μου κοντά στον Πρωθυπουργό μου είπε ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που και ο ίδιος το ακούει, χωρίς βεβαίως να έχει τοποθετηθεί υπέρ του συγκεκριμένου σεναρίου.

Παρουσίες και υπομνήματα

Σήμερα πάντως στη Βουλή αναμένεται να γίνει προπασχαλινό πάρτι στην Επιτροπή Δεοντολογίας που συνεδριάζει εκτάκτως για να εισηγηθεί στην ολομέλεια επί των άρσεων ασυλίας. Την απόφαση θα τη λάβει η ολομέλεια της Βουλής, εκεί όπου λέγεται ότι οι βουλευτές της Ν.Δ. θα μπορούσαν να επιφυλάξουν στο Μαξίμου μερικές εκπλήξεις, αλλά προκαταβολικά πολλά μεγάλα λόγια λέγονται συνήθως. Από τους αναφερόμενους στη δικογραφία βουλευτές σήμερα αναμένεται να εμφανιστούν ο Τσιάρας και ο Μηταράκης και υπόλοιποι θα καταθέσουν υπομνήματα, αν και ορισμένοι είχαν τη σκέψη να πάνε και να διατρανώσουν την αθωότητά τους. Υπομνήματα θα στείλουν και ο Καραμανλής με την Παπακώστα, της οποίας η τύχη αγνοείται.