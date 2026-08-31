Μπάλος όπως... Μοναστηράκι: «Βούλιαξε» από τουρίστες η διάσημη παραλία της Κρήτης

Μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Κρήτης, ο Μπάλος έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μάλλον για τους λάθους λόγους. Το βίντεο ξεπερνά τις 892.000 απεικονίζει την παραλία, η οποία κυριολεκτικά βουλιάζει από τουρίστες.

Συγκεκριμένα τα πλάνα δείχνουν την τεράστια εισροή επισκεπτών που έφταναν με πλοίο στην πανέμορφη παραλία με τα γαλαζοπράσινα νερά, την ίδια στιγμή που άλλοι τουρίστες περίμεναν να επιβιβαστούν σε αυτό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η ουρά από τουρίστες είναι τεράστια, ωστόσο όπως επισημαίνει ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο υπό τον ήχο της «Οδύσσειας» του Νόλαν, το σημείο παραμένει πανέμορφο.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν παρατηρείται μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλες τις περιοχές που έχουν τοπία που είναι πανέμορφα και συχνά... viral στα social media. Συχνά παραλίες, δάση και λίμνες επιβαρύνονται περιβαλλοντικά από την μαζική εισροή του κόσμου, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο να χαρείς την περιοχή με τόσο κόσμο.