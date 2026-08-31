Χασαπόπουλος - Βούλγαρη ως υπερήρωες σε αποστολή - Η ανατρεπτική έναρξη της νέας σεζόν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας και περνά με απροσδόκητους τρόπους και στην ενημέρωση. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψαν στο πόστο τους στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ως υπερήρωες με αποστολή τους να μάθει ο κόσμος την αλήθεια.

Με ένα ΑΙ βίντεο οι δύο δημοσιογράφοι «πέταξαν» μέχρι το στούντιο και από εκεί καλημέρησαν τους τηλεθεατές λίγα λεπτά πριν από τις 6 το πρωί και αστειεύτηκαν με τα γραφικά που τους συνόδευσαν στη φετινή έναρξη.

«Καλό χειμώνα επιτέλους! Να φύγει το παλιοκαλόκαιρο με την τόση ζέστη, δεν αντέχω άλλο», ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη.

«Ξεκινάμε και αυτή τη σεζόν με εσάς. Να είμαστε όλοι καλά, προέχει η υγεία και όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε» συνέχισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.