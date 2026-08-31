Μυστήριο στην Κυψέλη με το νεκρό βρέφος σε βαλίτσα - Τι υποστήριξε η μητέρα και τι ερευνούν οι Αρχές

Αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο και μακάβριο εύρημα ήρθαν αντιμέτωποι οι αστυνομικοί το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχείας ενοικίασης στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ένα νεκρό βρέφος σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα. Τα ερωτήματα για τη φρικιαστική υπόθεση είναι πολλά και διενεργείται προανάκριση από την Ασφάλεια προκειμένου να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το βρέφος σε αυτή τη βαλίτσα καθώς και οι συνθήκες θανάτου του.

Πώς εντόπισαν οι αστυνομικοί το μακάβριο έυρημα

Όλα ξεκίνησαν από την καταγγελία που έκανε ο ιδιοκτήτης του Airbnb σε διερχόμενη ομάδα ΔΙΑΣ ότι τα άτομα στα οποία είχε νοικιάσει το σπίτι δεν πλήρωναν το ποσό που είχε συμφωνηθεί, αναφέροντας επιπλέον ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ ανέβηκαν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου και εντόπισαν τα άτομα. Πρόκειται για έναν άνδρα ελληνικής καταγωγής γεννημένο το 1983 (τον πατέρα της οικογένειας), μια Γερμανίδα μητέρα γενημμένη το 1998 και τρία ανήλικα παιδιά (μια 15χρονη, έναν 12χρονο και έναν 9χρονο), ενώ μαζί ήταν και ένας 26χρονος Αφγανός άνδρας.

Οι Αρχές, προσήγαγαν τότε τον πατέρα και τον άλλο άνδρα και επέστρεψαν για έρευνα στον χώρο, οπότε και εντόπισαν βαλίτσα με το νεκρό βρέφος το οποίο ήταν κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο.

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Τι υποστήριξε η μητέρα

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε η 28χρονη στους αστυνομικούς, επρόκειτο για δικό της παιδί, το οποίο είχε πεθάνει πριν από περίπου 8 μήνες και το διατηρούσε στην κατάψυξη. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι πήρε μαζί της τη σορό επειδή η οικογένεια ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα.

Τρεις συλλήψεις

Οι τρεις ενήλικες έχουν συλληφθή, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη που βρισκόταν στο διαμέρισμα είναι έγκυος και πατέρας φέρεται να είναι ο 26χρονος Αφγανός.