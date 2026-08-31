Διανομή του μερίσματος ανάπτυξης σε όλους με νέες μειώσεις φόρων και εισφορών για τους συνεπείς, παρεμβάσεις με απτό αποτύπωμα στην τσέπη των πολιτών και ενισχυμένα «τείχη» προστασίας όπου επιμένει η πίεση. Αυτή η φιλοσοφία θα διαπνέει το πρωθυπουργικό «πακέτο» στη ΔΕΘ. Ο χρόνος για τα αποκαλυπτήρια μετρά πλέον αντίστροφα, αφού εισερχόμαστε στην εβδομάδα των τελικών αποφάσεων. Ο καμβάς είναι έτοιμος και οι τελευταίες πινελιές θα μπουν έως την Παρασκευή μετά και τις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους κοινωνικούς εταίρους Τετάρτη και Πέμπτη. Ο ίδιος πάντως ανέβασε χθες τον πήχη των προσδοκιών, προϊδεάζοντας για εξαγγελίες με «πολύ ενδιαφέρον» και αυξάνοντας το σασπένς με τη φράση «θα έχουμε πολλά να πούμε».

Το πλέγμα των παρεμβάσεων προδιαγράφεται ευρύ. Οι τελευταίες πληροφορίες περιγράφουν μία δέσμη περίπου 10 φορολογικών παρεμβάσεων με αιχμή την κλιμακωτή μείωση προκαταβολής φόρου από το 2027 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πέραν του περιορισμού της τεκμαρτής φορολόγησης για όσους η διασταύρωση των εσόδων μπορεί να γίνει με τεχνολογικά μέσα. Και φυσικά δεν θα λείψουν τα μέτρα - έκπληξη που κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε αυτά εξετάζεται να περιλαμβάνεται μία μείωση του ΦΠΑ, η οποία βεβαίως δεν θα είναι οριζόντια αλλά στοχευμένη και καλά μελετημένη ώστε να είναι αποτελεσματική.

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Υπό το πρίσμα «επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας» και «αξιοποίηση του συνόλου των εργαλείων αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής» κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν ήδη σκιαγραφήσει τον περιορισμό των φορολογικών βαρών για επαγγελματικές ομάδες που συνδράμουν στη διαφάνεια. Σε αυτό το πλαίσιο, στο επίκεντρο φέρονται να είναι (μεταξύ άλλων) οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ, οι οποίοι παρά τις αρχικές αντιδράσεις προσαρμόστηκαν στους κανόνες της υποχρεωτικής εγκατάστασης POS και των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Τα κομπιουτεράκια στο οικονομικό επιτελείο για την αποκρυστάλλωση του δημοσιονομικού περιθωρίου έχουν πάρει «φωτιά» και το «γράψε - σβήσε» είναι διαρκές, με στόχο αφενός να έχουν λαμβάνειν όσο δυνατόν περισσότεροι πολίτες, αφετέρου να μην υπάρξει ρίσκο για την απαραίτητη δημοσιονομική σταθερότητα. Ο Πρωθυπουργός εξάλλου πορεύεται με σύνθημα το «διαβατήριο αξιοπιστίας» λόγων και πράξεων, ενώ είναι προσηλωμένος στη δέσμευσή του να μην επιτρέψει ποτέ ξανά περιπέτειες για τη χώρα.

Το «πακέτο» υπολογίζεται στα 1,7 δις, ενώ η εκτίμηση είναι ότι μετά και την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα μπορεί να αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εφαρμογή τους άλλωστε λέγεται πως θα είναι σχεδιασμένη τμηματικά, με ορόσημα τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Απρίλιο. Στον «πυρήνα» του θα είναι η στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, μισθωτών, συνταξιούχων και νέων οικογενειών με ειδική μέριμνα για τα παιδιά με βάση και τον αριθμό τους.

Το στίγμα έχει δώσει πέρα από τον Πρωθυπουργό και ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης (Απογευματινή), δηλώνοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι «να ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, να μειώσουμε φορολογικά βάρη και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, μέσα στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας» και τονίζοντας ότι: «η στήριξη της κοινωνίας είναι ισχυρότερη όταν στηρίζεται σε γερά θεμέλια».

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στα μέτρα για τη στέγη, με το βάρος να δίνεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας από νέους και οικογένειες, με πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.