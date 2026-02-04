Μενού

Μπαράζ φωτιών σε λεωφορεία: Ζητήθηκαν παραιτήσεις των επικεφαλής του ΟΣΕΘ στη Θεσσαλονίκη

Το Υποδομών ζήτησε τις παραιτήσεις Τόσκα και Καλογερούδη μετά τα περιστατικά με αναφλεγόμενα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.

Το λεωφορείο που τυλίχτηκε στις φλόγες στη Θεσσαλονίκη | Dimos Dimaresis / Facebook
Τις παραιτήσεις του διευθύνοντος συμβούλου Γιάννη Τόσκα και του προέδρου Γιάννη Καλογερούδη από τον ΟΣΕΘ ζήτησε η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον απόηχο των συνεχόμενων περιστατικών με αναφλεγόμενα αστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το voria.gr, στο υπουργείο εκτιμούν ότι οι επικεφαλής του Οργανισμού δεν επέδειξαν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά για την αντιμετώπιση της κρίσης, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην πολιτική ηγεσία.

«Δεν είναι δυνατόν να τίθεται ζήτημα ασφάλειας στις συγκοινωνίες της πόλης», ανέφερε σε στενούς συνεργάτες του ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του επιβατικού κοινού.

