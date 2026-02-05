Μπαράζ σεισμικών δονήσεων έγιναν αισθητές στην Καστοριά

Έντονη σεισμική δραστηριότητα παρατηρήθηκε σε περιοχές γύρω από την Καστοριά από το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου έως και το ξημέρωμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026, καθώς σημειώθηκαν συνολικά επτά σεισμικές δονήσεις που έγιναν ιδιαίτερα αισθητές.

Η δραστηριότητα ξεκίνησε από την περιοχή δυτικά της Κρυσταλλοπηγής (προς Κορυτσά), όπου καταγράφηκαν πέντε δονήσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:

19:18: 2.3 R , 24 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, Βάθος: 15 χλμ,

19:43: 2.1 R, 21 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, Βάθος: 10 χλμ,

19:50: 3.7 R, 23 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, Βάθος: 10 χλμ,

20:00: 3.0 R , 20 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, Βάθος: 10 χλμ,

20:40: 1.9 R, 23 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, Βάθος: 15 χλμ.

Η σεισμική δραστηριότητα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνεχίστηκε με δύο νέες δονήσεις σε διαφορετικά επίκεντρα, οι οποίες ανησύχησαν περαιτέρω τους πολίτες.

Στο Πισοδέρι Φλώρινας σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο 20,9 χλμ νοτιοδυτικά από το Πισοδέρι και εστιακό βάθος μόλις 5,0 χλμ.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου και ώρα 00:10, καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 18 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές.