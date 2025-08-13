Μπέος για το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς: «Μία χούφτα ακραίοι προκαλούν επεισόδια»

Στο σκηνικό έντασης, όταν τα ΜΑΤ επιτέθηκαν με χημικά και κρότους λάμψης σε διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris το οποίο μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Αχιλλέας Μπέος: Η ανάρτηση για τους Ισραηλινούς τουρίστες

«Είναι πραγματικά θλιβερό το φαινόμενο που καταγράφηκε σήμερα στην πόλη μας με μια χούφτα ακραίων και περιθωριακών στοιχείων να προκαλούν εντάσεις και επεισόδια επιχειρώντας να εμποδίσουν την άφιξη στην πόλη μας επιβατών κρουαζιερόπλοιου γιατί είναι Ισραηλινοί!

Παραμένει ακατανόητο πως άνθρωποι που ζουν σε αυτή την πόλη είτε για ιδεοληψίες είτε για κομματικές σκοπιμότητες στρέφονται ουσιαστικά κατά της τοπικής κοινωνίας και των συμπολιτών μας προκαλώντας ζημίες στον τουρισμό, την οικονομία, την τοπική μας ανάπτυξη και παραμένουν χωρίς συνέπειες για τις πράξεις τους.

Επιτέλους ας συνειδητοποιήσουν όλοι ότι ενέργειες που βλάπτουν και τα εθνικά μας συμφέροντα, κυρίως αυτά, δεν επιτρέπεται να αποτελούν εργαλεία άσκησης μικροπολιτικής και δήθεν επαναστατικότητας. Αρκετά έχουμε πληγεί και ως πόλη από μισαλλόδοξες και ακραίες συμπεριφορές δήθεν ακτιβιστών.

Όπως παγκοσμίως συμβαίνει, οι λαοί, οι απλοί άνθρωποι είναι τα θύματα πολέμων, συγκρούσεων, άθλιων πρακτικών που εφαρμόζουν πολιτικοί για να ικανοποιήσουν ποικίλα συμφέροντά τους.

Προς αυτούς τους πολιτικούς ας στραφεί η οργή μας και όχι προς τους απλούς ανθρώπους Αλλιώς εκόντες άκοντες παίζουμε τα παιχνίδια τους».