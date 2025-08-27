Μενού

Μπήκαν νερά σε ιστιοφόρο ανοικτά της Λέρου: Επιχείρηση του Λιμενικού

Πρόβλημα σε ιστιοφόρο με δύο επιβάτες ανοικτά της Λέρου.

Επιχείρηση του Λιμενικού
Επιχείρηση του Λιμενικού | Eurokinissi
Την κινητοποίηση του Λιμενικού προκάλεσε εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο ανοικτά της Λέρου.

Πιο συγκεκριμένα, ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ολλανδίας και δύο επιβάτες, παρουσίασε εισροή υδάτων στην είσοδο του όρμου Λακκίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό και ένα αλιευτικό σκάφος για την παροχή συνδρομής.

Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται «καλές».

