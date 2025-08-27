Μπήκαν νερά σε ιστιοφόρο ανοικτά της Λέρου: Επιχείρηση του Λιμενικού

Την κινητοποίηση του Λιμενικού προκάλεσε εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο ανοικτά της Λέρου.

Πιο συγκεκριμένα, ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ολλανδίας και δύο επιβάτες, παρουσίασε εισροή υδάτων στην είσοδο του όρμου Λακκίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό και ένα αλιευτικό σκάφος για την παροχή συνδρομής.

Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται «καλές».