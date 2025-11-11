Μπήκε, την άρπαξε από τον λαιμό και τη σώριασε: Άγρια ληστεία σε περίπτερο στη Νέα Ερυθραία

Στιγμές τρόμου έζησε γυναίκα που εργάζεται σε περίπτερο δική της ιδιοκτησίας στη Νέα Ερυθραία, όταν ένας ληστής - τραμπούκος της επιτέθηκε άγρια για να «σηκώσει» το ταμείο.
Στο βίντεο του ΣΚΑΙ που πρόβαλε η εκπομπή «Το' χουμε» καταγράφεται η σοκαριστική επίθεση, με τον δράστη να μπαίνει στον θάλαμο του περιπτέρου, να αρπάζει τη γυναίκα από τον λαιμό σε κεφαλοκλείδωμα, και να τη ρίχνει κάτω.
Στη συνέχεια ανοίγει τη ταμειακή μηχανή και αφαιρεί τις εισπράξεις, ποσό ύψους 300 ευρώ. Υπάρχουν ακόμα αναφορές πως ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές και έχει απασχολήσει για παρόμοιο λόγο στο παρελθόν.
