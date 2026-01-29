«Μπλακ άουτ» στη Nova: Χωρίς σήμα σταθερή και κινητή σε όλη τη χώρα

Σοβαρή αναστάτωση έχει προκαλέσει μια γενικευμένη βλάβη στο δίκτυο της Nova, η οποία από το πρωί της Πέμπτης αφήνει χιλιάδες συνδρομητές χωρίς πρόσβαση σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία.

Το πρόβλημα καταγράφεται σε πανελλαδικό επίπεδο, με το downdetector να εμφανίζει «έκρηξη» αναφορών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

NOVA | downdetector.gr

Σύμφωνα με το insider.gr, oι πρώτες δυσλειτουργίες εμφανίστηκαν νωρίς το πρωί, όταν χρήστες διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ή να λάβουν κλήσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργούν ούτε τα SMS.

Η αδυναμία επικοινωνίας έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια, καθώς επηρεάζει τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες που βασίζονται στο δίκτυο για την καθημερινή τους λειτουργία.

Παράλληλα, στα κοινωνικά δίκτυα πληθαίνουν οι αναρτήσεις από συνδρομητές που αναζητούν ενημέρωση ή επιβεβαίωση για το εύρος της βλάβης, με αρκετούς να κάνουν λόγο για «ολικό blackout» στις υπηρεσίες της εταιρείας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της βλάβης ή για τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης, ενώ η πίεση προς την εταιρεία αυξάνεται καθώς το πρόβλημα παραμένει για ώρες.