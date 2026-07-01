«Μπλακ άουτ» στην Ερμού: Χωρίς ρεύμα καταστήματα ρούχων, εστίασης και σούπερ μάρκετ

Στο «σκοτάδι» βυθίστηκε η Ερμού το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) καθώς χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετά καταστήματα, τόσο επί της οδού, όσο και των διπλανών δρόμων.

Όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, μικρή αναστάτωση προκλήθηκε στο προσωπικό και τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, το «μπλάκ άουτ» παρατηρήθηκε σε καταστήματα ρούχων, οπτικών, εστίασης και σούπερ μάρκετ. Σε κάποια καταστήματα λειτούργησαν οι γεννήτριες για τα ψυγεία, ενώ άρχισαν να ηχούν και συστήματα συναγερμών.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έσπευσε στο σημείο και διαπίστωσε τη βλάβη, ενώ ξεκίνησε της εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Μετά τις 13:20 το ρεύμα άρχισε σταδιακά να επανέρχεται.