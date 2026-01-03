Στην πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων των αγροτών που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, κρίνεται το μέλλον των κινητοποιήσεων τους. Εισηγήσεις υπάρχουν τόσο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με απόφαση του πανελλαδικού οργάνου, όσο και για παραπομπή των όποιων αποφάσεων στα κατά τόπους αγροτικά μπλόκα, ανάλογα με τις απόψεις που επικρατούν κατά περίπτωση.

Ενόψει των αυριανών αποφάσεων, πάντως, τα μπλόκα παραμένουν ανοιχτά, για την ευχερή μετακίνηση εκδρομέων των γιορτών.

Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, στα διόδια των Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, ενώ ελεύθερη είναι η διέλευση των οχημάτων και από τους τελωνειακούς σταθμούς.

Στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας- Βόρειας Μακεδονίας οι αγρότες του μπλόκου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα και γεωργικούς ελκυστήρες στην πόλη του Κιλκίς. Την ίδια ώρα πρόκειται να συνεδριάσουν για να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις οι αγρότες του μπλόκου που έχει στηθεί στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας- Βουλγαρίας.

Στο τελωνείο της Νίκης ελεύθερα κινούνται τα αυτοκίνητα, εν αναμονή των αποφάσεων της πανελλαδικής σύσκεψης. Την ίδια στάση τηρούν και οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Μήνυμα διαλόγου προς τους αγρότες από τον Κώστα Τσιάρα

Την ίδια ώρα, την ελπίδα ότι, έστω και την τελευταία στιγμή, θα επικρατήσει η λογική και οι αγρότες θα κατανοήσουν ότι ο μόνος τρόπος για να επιλυθούν τα προβλήματά τους είναι να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό υπαγορεύεται από την κοινή λογική και από τίποτα περισσότερο».

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει ουσιαστικά βήματα ανταπόκρισης στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, σημειώνοντας ότι τα 20 από τα 27 αιτήματα των παραγωγών είτε έχουν ικανοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

«Ο διάλογος υπαγορεύεται από την κοινή λογική και από τίποτα περισσότερο»

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις όπως «το αίτημα για το αφορολόγητο από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πετρέλαιο στην αντλία, η χαμηλότερη τιμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, το αίτημα για 100% αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και η στήριξη προϊόντων που έχουν πραγματική ανάγκη, όπως το σιτάρι και το βαμβάκι».

«Δόθηκαν τα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, γιατί όλα είναι γραπτά και συγκεκριμένα», είπε περιγράφοντας ως αναγκαία προϋπόθεση «να καθίσουμε έντιμα ο ένας απέναντι στον άλλον και με ειλικρίνεια».