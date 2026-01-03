Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων - Ποια δρομολόγια ακυρώθηκαν

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στα πελάγη προκαλούν σοβαρές δυσχέρειες στην ακτοπλοΐα, με απαγορευτικά απόπλου από βασικά λιμάνια και ακυρώσεις δρομολογίων προς πολλές νησιωτικές περιοχές.

Οι άνεμοι φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ, με ριπές έως 7 και τοπικά στο Αιγαίο ακόμη και τα 8 μποφόρ, κρατώντας δεμένα πλοία σε αρκετά λιμάνια.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, έχουν τεθεί σε ισχύ περιορισμοί που επηρεάζουν κυρίως τις συνδέσεις από τον Πειραιά και τη Ραφήνα προς τις Κυκλάδες, αλλά και άλλες ακτοπλοϊκές γραμμές.

Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.

Από τη Ραφήνα δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με τα πλοία να φτάνουν μόνο έως το Μαρμάρι.

Κλειστή παραμένει και η πορθμειακή γραμμή Πρίνου – Καβάλας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα συμβατικά πλοία που εξακολουθούν να κινούνται σε ορισμένες γραμμές εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατά την κρίση των πλοιάρχων και με βάση τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

Σύσταση προς τους επιβάτες

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για πιθανές ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.