Μπλόκα αγροτών: Κλίμα έντασης και στην Αχαΐα - Σχέδια για να ξανακλείσουν τη νέα εθνική

Τεταμένο είναι το κλίμα και στο μπλόκο της Κάτω Αχαΐας, με τους αγρότες να προβαίνουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

Το βράδυ της Κυριακής (07/12) έσπασαν τα κιγκλιδώματα της νέας εθνικής οδού στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και απέκλεισαν τον δρόμο, αιφνιδιάζοντας την ΕΛ.ΑΣ., όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Orange Press Agency.

Λίγες ώρες αργότερα, αποφάσισαν να ανοίξουν για λίγες ώρες το μπλόκο, δίχως ωστόσο να απομακρύνουν τα τρακτέρ από το σημείο. Όπως αναφέρουν στο Orange Press Agency, το σχέδιο είναι η εθνική οδός να κλείσει ξανά στις έξι το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Αντώνης, αγρότης από την Κάτω Αχαΐα, λέει στο Orange Press Agency ότι ήταν ειλημμένη η απόφαση για να κλείσει η νέα εθνική οδός και πως οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Επιπλέον, τονίζει ότι το σχέδιο ήταν να αποκλειστεί ο δρόμος τη Δευτέρα, ωστόσο σε συνεννόηση με τους νέους της περιοχής -περιγράφει και έναν διάλογο ανάμεσα σε έναν αγρότη και τον γιο του- έγινε αιφνιδιαστική κίνηση το βράδυ της Κυριακής.

Τα πλάνα είναι από τον αποκλεισμό της εθνικής οδού το βράδυ της Κυριακής.

Αποκλεισμός της Περιμετρικής της Πάτρας

Αγρότες με τα τρακτέρ τους προχώρησαν σε αποκλεισμό της Περιμετρικής Πατρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος του Γλαύκου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού, η κυκλοφορία εκτρέπεται και στα δύο ρεύματα προς το τοπικό οδικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς.

Από το σημείο κατάφεραν να περάσουν οχήματα έκτακτης ανάγκης, μεταξύ αυτών δύο ασθενοφόρα. Νωρίτερα, οι αγρότες μετακίνησαν ακόμη και ένα περιπολικό με τα χέρια για να μπορέσουν να προσεγγίσουν την Περιμετρική.

Η ΕΛ.ΑΣ. έβαλε «φρένο» στο ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού.

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, οι αγρότες κατευθύνθηκαν προς την Εγλυκάδα, όπου και έκλεισαν τον κόμβο, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr. Η εκτροπή της κυκλοφορίας στο παράπλευρο δίκτυο πραγματοποιείται από τον Κόμβο Κ1–Λιμάνι έως τον Κόμβο Οβρυάς.

Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν κινηθεί προς την Περιμετρική στο ύψος του Γλαύκου, ξεκινώντας από την περιοχή του Κουρλαμπά.

Η ΕΛ.ΑΣ. παρενέβη και πάλι ώστε να αποτραπεί το μπλόκο στο λιμάνι.