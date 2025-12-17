Μπλόκο Νίκαιας: Νέα απόφαση για κλιμάκωση κινητοποιήσεων, χωρίς διάλογο με την κυβέρνηση

Ολοκληρώθηκε το συντονιστικό του μπλόκου στη Νίκαια, όπου οι αγρότες αποφάσισαν ότι δεν υπάρχει λόγος συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Αντίθετα, αύριο θα ζητήσουν από τα υπόλοιπα μπλόκα να προχωρήσουν σε δράσεις που θα εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση για λύσεις στα προβλήματα του κλάδου.

Στο ίδιο πνεύμα, οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε-65 αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, απορρίπτοντας επίσης τον διάλογο με την κυβέρνηση.

Αγρότες σε κλιμάκωση: μπλόκα και αποφάσεις για επ’ άοριστον αποκλεισμό

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, ζητώντας σαφείς δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για το σύνολο των αιτημάτων τους.

Αύριο έχει προγραμματιστεί κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες, όπου θα καθοριστεί η περαιτέρω στάση τους, μετά και τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες στη συζήτηση του προϋπολογισμού.

Έντονη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στους αγρότες η παρακράτηση ποσών από τον ΕΛΓΑ για τις εισφορές τους, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη εισπράξει την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

Μέχρι τις 10 το βράδυ θα παραμείνει κλειστό το Τελωνείο των Ευζώνων για όλα τα οχήματα, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν τετράωρο καθημερινό αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα. Τα Ι.Χ. εκτρέπονται προς το τελωνείο της Δοϊράνης, ωστόσο η ίδια λύση δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τα φορτηγά, λόγω των συγκεκριμένων παραστατικών που απαιτούνται στο τελωνείο των Ευζώνων.

Παράλληλα, τα διόδια των Μαλγάρων θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 8 το βράδυ και στα δύο ρεύματα. Οι αγρότες εξετάζουν μέσα στην εβδομάδα το ενδεχόμενο επ’ άοριστον αποκλεισμού, σκληραίνοντας ακόμη περισσότερο τη στάση τους.

Στο σημείο βρίσκονται και φοιτητές του ΑΠΘ, οι οποίοι με την παρουσία τους εκφράζουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών.

487,9 εκατομμύρια ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Ολοκληρώθηκε η καταβολή πληρωμών ύψους 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, προσφέροντας σημαντική στήριξη στον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Συγκεκριμένα, 208,6 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους, 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος, 14,9 εκατ. ευρώ σε 33.473 νέους αγρότες για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, ενώ 121,5 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 27.605 δικαιούχους από τον ΕΛΓΑ. Μετά και τις τελευταίες καταβολές, το συνολικό ποσό που έχει δοθεί στους αγρότες από την 1η Ιανουαρίου 2025 ανέρχεται σε 3,2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 αναμένονται νέες πληρωμές ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα καλύψουν την Εξισωτική Ενίσχυση 2025, την αποπληρωμή του ΜΕΤΡΟ 23, δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΣΣΚΑΠ, ενισχύσεις de minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές, επενδυτικές δαπάνες υπαίθρου, καθώς και προκαταβολή 60% ενίσχυσης για απώλειες φυτικού κεφαλαίου από ακραία φαινόμενα μέσω ΕΛΓΑ.

Η εξέλιξη αυτή δίνει ανάσα στους παραγωγούς, ενώ οι επόμενες πληρωμές αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.