«Μπλόκο στα σχέδια των ολιγαρχών»: Μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 28/06 για τη σωτηρία της Αλβανίας

Για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα, η Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστριών/ών και Αλληλέγγυων απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στην πλατεία Συντάγματος.

Νέο ραντεβού στις 28/06 στο Σύνταγμα ενάντια στην οικολογική καταστροφή και το ξεπούλημα της γης σε Σαζάν και Ζβέρνετς. Η συγκέντρωση έρχεται σε συνέχεια των κινητοποιήσεων που συμπληρώνουν ήδη 25 ημέρες στην Αλβανία, με στόχο να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στην καταστροφή του τόπου για τα κέρδη των ολιγαρχών.

Η Πρωτοβουλία τονίζει ότι η υπεράσπιση της γης και των φυσικών πόρων συνιστά ζήτημα δημόσιου συμφέροντος, το οποίο θυσιάζεται προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων, προκαλώντας μια πρωτοφανή περιβαλλοντική υποβάθμιση.

H ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αλβανών Μεταναστριών/ών και Αλληλέγγυων