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Μύκονος: 35χρονος έκλεψε μία τσάντα Hermès και ένα Rolex από τουρίστα

Συνελήφθη 35χρονος στη Μύκονο μετά από καταγγελία για κλοπή μιας ακριβής τσάντας Hermès και ενός ρολογιού Rolex.

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Αστυνομία στη Μύκονο
Αστυνομικοί στη Μύκονο | AP Photos / Michael Varaklas
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Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου βρίσκεται ένας 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση αντικειμένων μεγάλης αξίας από τουρίστα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανακτήσουν τα κλοπιμαία, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 75.000 ευρώ, τα οποία περιλάμβαναν μία τσάντα Hermès και ένα πολυτελές ρολόι Rolex Day-Date.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία 29χρονου Ουκρανού τουρίστα, ο οποίος ανέφερε ότι ο οδηγός που τον μετέφερε προς το κατάλυμά του στην περιοχή της Ελιάς απαίτησε ως εγγύηση για την πληρωμή της διαδρομής προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Ο τουρίστας παρέδωσε μία γυναικεία τσάντα Hermès, αξίας περίπου 15.000 ευρώ, καθώς και ένα ρολόι Rolex Day-Date, αξίας 60.000 ευρώ. Ωστόσο, όταν αποβιβάστηκε προσωρινά από το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και αποχώρησε, εγκαταλείποντάς τον στο σημείο και κρατώντας τα πολύτιμα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν τα διαθέσιμα στοιχεία και εντόπισαν τον 35χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο όχημά του όσο και στο κατάλυμα όπου διέμενε προσωρινά, τα αντικείμενα δεν βρέθηκαν.

Τελικά, οι Αρχές εντόπισαν την τσάντα και το ρολόι επιμελώς κρυμμένα κάτω από βράχους, σε υπαίθριο χώρο κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Παταπίου.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

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