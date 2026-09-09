Μύκονος: Έδωσαν σε υπάλληλο ξενοδοχείου φαγητό μέσα σε κουτάκι γατοτροφής - Κατέθεσε μήνυση

Υπάλληλος ξενοδοχειακής μονάδας στη Μύκονο κατέθεσε μήνυση σε βάρος των υπευθύνων, καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν του καταβάλλονταν τα προβλεπόμενα ένσημα και ότι μέρος των αποδοχών του καταβαλλόταν «μαύρα», εκτός μισθοδοσίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην καταγγελία του, ιδιαίτερα προσβλητικό για τον ίδιο ήταν ένα περιστατικό που σημειώθηκε περίπου ενάμιση μήνα μετά την πρόσληψή του, όταν, όπως υποστηρίζει, το μεσημεριανό του γεύμα τοποθετήθηκε σε χρησιμοποιημένο δοχείο από τροφή για γάτες.

Ο εργαζόμενος καταγγέλλει ακόμη ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων της ξενοδοχειακής μονάδας.

Η πρόσληψη και οι αποδοχές

Όπως αναφέρει στη μήνυσή του, η εργασιακή του σχέση ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2026, με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τις 26 Οκτωβρίου 2026 και μικτές αποδοχές ύψους 1.414,83 ευρώ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η προφορική συμφωνία που είχε γίνει προέβλεπε καθαρές αποδοχές ύψους 1.800 ευρώ, με τη διαφορά των περίπου 600 ευρώ να του καταβάλλεται «στο χέρι», εκτός μισθοδοσίας και χωρίς να δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές.

Το γεύμα στο δοχείο από γατοτροφή

Το περιστατικό που, σύμφωνα με τον εργαζόμενο, αποτέλεσε την αφορμή για την έντονη αντίδρασή του σημειώθηκε περίπου ενάμιση μήνα μετά την πρόσληψή του.

Όπως αναφέρει στη μήνυσή του, οι υπεύθυνοι του καταλύματος τοποθέτησαν το μεσημεριανό του γεύμα σε χρησιμοποιημένο δοχείο από τροφή για γάτες, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, προσέβαλε την αξιοπρέπειά του.

Ο ίδιος αναφέρει ότι διαμαρτυρήθηκε για το περιστατικό. Σύμφωνα με την καταγγελία του, την επόμενη ημέρα ενημερώθηκε από τους εργοδότες του ότι η εργασιακή του σχέση τερματίζεται.

Οι καταγγελίες για τις κάμερες

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο εργαζόμενος στην εγκατάσταση καμερών ασφαλείας στους χώρους του ξενοδοχείου.

Όπως υποστηρίζει, έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε πολλά σημεία της μονάδας, οι οποίες, σύμφωνα με την καταγγελία του, καταγράφουν όχι μόνο εικόνα αλλά και ήχο.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η λειτουργία τους δεν περιορίζεται σε λόγους ασφαλείας, αλλά επεκτείνεται και στην παρακολούθηση των εργαζομένων και άλλων προσώπων που βρίσκονται στους χώρους της ξενοδοχειακής μονάδας.

Στην καταγγελία του κάνει, επίσης, λόγο για περιστατικά κατά τα οποία, όπως υποστηρίζει, εργαζόμενοι φέρονται να είχαν πρόσβαση σε υλικό που αφορούσε πελάτες και να το διακινούσαν μεταξύ τους, ακόμη και για να σχολιάζουν ή να γελούν με στιγμές που είχαν καταγραφεί.

Οι καταγγελίες του εργαζομένου περιλαμβάνονται στη μήνυση που κατέθεσε και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.