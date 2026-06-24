Μύκονος: Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για ναρκωτικά στο νησί - 5 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (24/6) μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) στη Μύκονο, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών.

Μεταξύ των ουσιών που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περιλαμβάνονται κοκαΐνη, κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη, δισκία ecstasy και ακατέργαστη κάνναβη.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι έρευνες των Aρχών συνεχίζονται. Αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία με περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, τις συνθήκες δράσης του κυκλώματος και τον συνολικό αριθμό των εμπλεκομένων.