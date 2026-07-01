Συναγερμός σήμανε στη Μύκονο όταν ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 2,5 ετών, με καταγωγή από τη Γερμανία, έπεσε σε πισίνα, αφού φέρεται να ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή του πατέρα του.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, το παιδί ανασύρθηκε άμεσα από το νερό, έχοντας καταπιεί μεγάλη ποσότητα, ενώ στο σημείο τού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους διασώστες.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται προληπτικά και υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.