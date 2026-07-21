Μύκονος: Συνελήφθη ο τουρίστας που πόζαρε γυμνός μπροστά από το άγαλμα του Καραμανλή

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αστυνομίας Μυκόνου μετά το περιστατικό με τον τουρίστα που πόζαρε γυμνός στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το mykonoslive.tv αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο τουρίστας φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή τριών αστυνομικών για την ακινητοποίησή του.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης στο άγαλμα του Καραμανλή και καταγράφηκε από την κάμερα του MykonosLiveTV.

Ένας τουρίστας, εντελώς γυμνός, πόζαρε μπροστά στο άγαλμα, προκαλώντας έκπληξη και απορία σε όσους βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή.