Μυρτιά Ηλείας: Δις ισόβεια και 13 χρόνια κάθειρξη στον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης

Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών για τον 39χρονο που βίασε και δολοφόνησε την 11χρονη Βασιλική στη Μυρτιά Ηλείας το 2024.

Φυλακή
Φυλακή | Eurokinissi
Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών αποφάσισε δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξη για τον 39χρονο δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής στη Μυρτιά Ηλείας το 2024.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο 39χρονος κρίθηκε ένοχος για βιασμό ανήλικης, για αρπαγή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολύωρη διαδικασία και την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, των ιατροδικαστικών ευρημάτων και των καταθέσεων που παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η μετατροπή της αρχικής κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση και αποτυπώθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο.

ΕΛΛΑΔΑ