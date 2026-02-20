Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών αποφάσισε δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξη για τον 39χρονο δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής στη Μυρτιά Ηλείας το 2024.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο 39χρονος κρίθηκε ένοχος για βιασμό ανήλικης, για αρπαγή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολύωρη διαδικασία και την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, των ιατροδικαστικών ευρημάτων και των καταθέσεων που παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η μετατροπή της αρχικής κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση και αποτυπώθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο.