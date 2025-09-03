Το μυστικό υπόγειο της Μητρόπολης Αθηνών: Εκεί όπου η ιστορία της Εκκλησίας ζωντανεύει

Εκατοντάδες άνθρωποι επισκέπτονται κάθε ώρα τη Μητρόπολη Αθηνών, ειδικά σε περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι πίσω από την επιβλητική πρόσοψη του ναού, υπάρχει ένας χώρος που κρύβει ανεκτίμητους θησαυρούς της εκκλησιαστικής ιστορίας.

Οι σκάλες στα αριστερά της εισόδου οδηγούν στο Εκκλησιαστικό Κειμηλιοφυλάκιο, έναν υπόγειο χώρο που ανακαινίστηκε πρόσφατα και εγκαινιάστηκε το 2020 με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β' και την καθοριστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Πρόκειται για ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο, μέσα από αυθεντικά εκθέματα που αφηγούνται την πορεία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η κάθοδος στα «έγκατα» της Μητρόπολης

Μόλις ο επισκέπτης φτάσει στα τελευταία σκαλιά, αντικρίζει έναν χώρο με προσεγμένο φωτισμό και εκθέματα σε περίοπτη θέση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι θρόνοι που χρησιμοποιούνταν κατά τον εκκλησιασμό των Βασιλέων, ξεκινώντας από την εποχή του Γεωργίου Α', καθώς και ένας αργυρός λειτουργικός δίσκος, δωρεά της Βασίλισσας Όλγας το 1862.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα προσωπικά αντικείμενα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου Α' (1998–2008), όπως η Αρχιερατική του Μίτρα, ένα εγκόλπιον και η επισκοπική του Ράβδος.

Σπάνια εκκλησιαστικά τεκμήρια από τον 18ο και 19ο αιώνα

Η περιήγηση συνεχίζεται με παλαιότερα και εξίσου σημαντικά εκθέματα, όπως ένα σπάνιο Παλαιότυπο Ευαγγέλιο που τυπώθηκε στη Βενετία το 1728, ο πρώτος Αρχιερατικός Θρόνος του ναού από το 1862, καθώς και τα πρώτα έδρανα των Συνοδικών Αρχιερέων της ίδιας χρονιάς.

Λίγα μέτρα πιο δίπλα, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τον πρώτο Επιτάφιο του Καθεδρικού ναού, κεντημένο στη Βιέννη με χρυσόνημα και μετάξια, ο οποίος δωρήθηκε στη Μητρόπολη το 1847.

Η συλλογή εμπλουτίζεται με πολύτιμα άμφια και προσωπικά αντικείμενα Ιεραρχών που σημάδεψαν τον 19ο και 20ό αιώνα, όπως ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο Σπυρίδων, ο Χρυσόστομος Χατζησταύρου και ο Νεόφυτος, του οποίου η υπογραφή δεσπόζει στο αυθεντικό σχέδιο του Αρχιερατικού Θρόνου.

Το Εκκλησιαστικό Κειμηλιοφυλάκιο αποτελεί ένα ταξίδι στην καρδιά της νεότερης εκκλησιαστικής ιστορίας της Ελλάδας, ένα κρυμμένο διαμάντι κάτω από τον πολύβουο Μητροπολιτικό Ναό, που περιμένει να το ανακαλύψουν οι επισκέπτες της πόλης.

Ο χώρος είναι ανοικτός καθημερινά, εκτός Δευτέρας, από τις 11:00 έως τις 18:00, με αντίτιμο εισόδου 3 ευρώ.

