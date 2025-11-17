Μενού

Mυστήριο με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο: Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι - Εξετάζεται το σενάριο ανακοπής

Τραγωδία με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο. Έρευνα από τις Αρχές.

Ρένα Κουβελιώτη
Ασθενοφόρο στην Αθήνα
Ασθενοφόρο. | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Μια περίεργη υπόθεση εξετάζουν οι Αρχές, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 ένας άνδρας περίπου 58 ετών βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του στον Νέο Κόσμο μετά από πρόσκρουση σε σταθμευμένο όχημα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν στην οδό Σουλιέ. Ωστόσο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός πως ο άνδρας έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και ως εκ τούτου εξετάζεται το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε πριν από το ατύχημα από δύο άτομα που επέβαιναν σε διερχόμενο δίκυκλο που ίσως εμπλέκεται στην υπόθεση.

Τον 58χρονο μετέφερε ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.


 

