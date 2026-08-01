Μυστήριο στα Άνω Λιόσια: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στα πίσω καθίσματα ΙΧ – Τι ερευνά η Αστυνομία

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (1/8), ύστερα από τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα στα Άνω Λιόσια.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στα πίσω καθίσματα σταθμευμένου οχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του άτυχου άνδρα φέρει ίχνη αίματος στο κεφάλι.
Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής, προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και να ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος , ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
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