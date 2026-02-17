Μυστήριο στην Αχαΐα: Νεαρός εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στη Δυτική Αχαΐα, όταν ένας νεαρός μετανάστης εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα σε θερμοκήπιο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ασφάλειας καθώς και Ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας —περίπου 22 ετών— δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί πλήρως, ωστόσο εκτιμάται ότι πρόκειται για υπήκοο Νεπάλ. Ο νεαρός φέρεται να χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο βρόγχο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι αυτό της αυτοκτονίας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να φωτίσουν τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.