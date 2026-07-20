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Μυστήριο στην Πιερία: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στην παραλία Κορινού

Κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η σορός ενός άνδρα που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη στην παραλία Κορινού στην Πιερία.

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Λιμενικό | Eurokinissi
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Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στην παραλία Κορινού, στην Πιερία, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

 

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και να ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης της σορού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 69χρονο που αγνοείται τις τελευταίες ημέρες μετά το περιστατικό στο Ναυάγιο Επανομής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η ταυτοποίηση της σορού αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

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