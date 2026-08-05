Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή (07/08) έλαβε ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σορό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, σε ξενώνα στην περιοχή του Μυστρά.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι στα Δικαστήρια Σπάρτης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Παρέμεινε στο Δικαστικό Μέγαρο για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια αποχώρησε, αφού ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί.

Μέχρι την απολογία του θα παραμείνει υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας, στη Σπάρτη, όπου κρατείται από τη σύλληψή του.

Πώς έφτασαν στη σύλληψη του γιου

Σύμφωνα με το notospress.gr, ο 55χρονος φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος δεν είχε δηλωθεί ποτέ στο Ληξιαρχείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στόχος του ήταν να εξακολουθεί να λαμβάνει τόσο τη σύνταξη του πατέρα του όσο και εκείνη της μητέρας του, της οποίας δικαιούχος είχε καταστεί ο 90χρονος μετά τον θάνατό της.

Οι υποψίες των Αρχών εντάθηκαν όταν διαπιστώθηκε ότι ο ηλικιωμένος, ο οποίος έπασχε από άνοια, είχε εξαφανιστεί εδώ και χρόνια χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη καταγραφή του θανάτου του. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης ξεκίνησαν έρευνα, ενώ ο 55χρονος φέρεται αρχικά να ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του βρισκόταν στην Αθήνα.

Ωστόσο, η κόρη του 90χρονου, που ζει στην Αθήνα, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε να δει τον πατέρα της εδώ και χρόνια, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες.

Ακολούθησε έρευνα στο κλειστό ξενοδοχείο, το οποίο ο 55χρονος χρησιμοποιούσε ως κατοικία. Παρουσία δικαστικού λειτουργού και ιατροδικαστή, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο υπόγειο έναν επαγγελματικό καταψύκτη, μέσα στον οποίο βρισκόταν η σορός του ηλικιωμένου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι διατηρούσε τη σορό του πατέρα του εκεί για περίπου δυόμισι χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ' εξακολούθηση, ενώ κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε αεροβόλο πιστόλι. Ο ίδιος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου του 90χρονου.

Σύμφωνα με το notospress.gr, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο εδώ και περίπου πέντε χρόνια, ωστόσο απέδιδαν την απουσία του στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Τα μέτρα ασφαλείας για το ξενοδοχείο - «φρούριο»

Eντύπωση προκαλούσε το γεγονός ότι ο 55χρονος είχε μετατρέψει το ξενοδοχείο σε έναν αυστηρά φυλασσόμενο χώρο. Όπως αναφέρουν κάτοικοι, είχε τοποθετήσει πινακίδες απαγόρευσης εισόδου, αλυσίδες και κώνους, ενώ δεν επέτρεπε την πρόσβαση ούτε σε συνεργεία της ΔΕΗ ή άλλων υπηρεσιών.

Επιπλέον, είχε εγκαταστήσει εκτεταμένο σύστημα καμερών παρακολούθησης περιμετρικά του κτιρίου, αποτρέποντας οποιονδήποτε από το να πλησιάσει το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο.