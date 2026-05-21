«Να έχω κάτι για τα γεράματά μου», λέει ο αναισθησιολόγος - Είχε κατηγορηθεί για φακελάκι και το 2018

Ο γιατρός που ζήτησε «φακελάκι» από ασθενή σε νοσοκομείο της Αττικής και καταγράφτηκε σε βίντεο, σύμφωνα με την εκπομπή Live News αντιμετωπίσει και το 2018 την ίδια κατηγορία για ποσό των 100 ευρώ.

Τότε, παραπέμφθηκε από τη διοικήτρια στο Πειθαρχικό και αθωώθηκε επιστρέφοντας στα καθηκοντά του.

Τι δήλωσε ο αναισθησιολόγος που πιάστηκε στα πράσα

Ο αναισθησιολόγος που πιάστηκε να ζητάει φακελάκι περιέγραψε τα πράγματα από τη δική του σκοπιά στην εκπομπή του MEGA: «Αυτή ήταν προς χειρουργείο. Επειδή ήταν να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και, πάντα, έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε, πριν μπει στο χειρουργείο, να δω είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει.

Γιατί υπάρει ένα πρωτόκολλο και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω: «Λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.

Είμαι αναισθησιόλογος. 14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω στη σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά λυπάμαι. Τέλοσπάντων, δεν θέλω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά ξέρετε, είμαι..., θα σας το πω αφού φτάσαμε εδώ.

Είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματά μου».