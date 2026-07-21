Να παίξει θέλει, μάλλον: Καρχαρίας πλατσούριζε ακριβώς δίπλα στους λουόμενους στις Κεχριές Κορίνθου

Στο δεύτερο τέτοιο περιστατικό εντός λίγων ημερών, ένας καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπάει στην ακροθαλασσιά, σε παραλία της περιοχής των Κεχριών στην Κόρινθο, προκαλώντας ανησυχία στους λουόμενους.
Σε βίντεο που ανάρτησε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός «Ηλέκτρα», φαίνεται ο σχετικά μικρού μεγέθους καρχαρίας, να πλατσουρίζει κοντά στην ακτή, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν απλά το «διασκέδαζε», ή αν είχε εγκλωβιστεί στα ρηχά και προσπαθούσε να δραπετεύσει.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο επικίνδυνο περιστατικό, ωστόσο συνιστάται στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
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