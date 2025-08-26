«Να πας για ύπνο - Θα σε ισοπεδώσω»: Άγριο επεισόδιο μεταξύ επιβάτη και οδηγού λεωφορείου

Σε ένα άγριο επεισόδιο έγιναν μάρτυρες επιβάτες λεωφορείου της γραμμής 116 στο Κίτσι, όταν επιβάτης, μετά από λεκτικό διαπληκτισμό με τον νεαρό οδηγό, του όρμησε για να τον γρονθοκοπήσει φωνάζοντας και εξακοντίζοντας απειλές.

Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, άντρας που επέβαινε στο 116 χθες (25/8) περί τις 21.00, φέρεται να είχε χάσει την υπομονή των λόγω των αραιών δρομολογίων, και όταν ήρθε ο οδηγός, ο επιβάτης ξεκίνησε να του επιτίθεται λεκτικά για την αργοπορία.

Ο οδηγός προσπάθησε να του εξηγήσει πως οι καθυστερήσεις οφείλονται στις θερινές άδειες και στην υποστελέχωση, με τον άντρα να ξεκινά κανονική λογομαχία.

Αγώνας «πυγμαχίας» εντός του λεωφορείου

Μέρος του διαλόγου τους καταγράφει την κλιμακούμενη ένταση πριν μεταφερθούν οι διαφορές τους στο...«ρινγκ».

Οδηγός - Τελευταία στιγμή μας βγάζουν τα δρομολόγια. Άκουσέ με

- Τελευταία στιγμή μας βγάζουν τα δρομολόγια. Άκουσέ με Επιβάτης - Ε πλάκα μου κάνεις. Να πας για ύπνο.

- Ε πλάκα μου κάνεις. Να πας για ύπνο. Οδηγός - Άκουσέ με ρε ανίδεε. Δεν δουλεύεις σε αυτή την εταιρεία για να το ξέρεις αυτό. Και δεν το αγαπάς αυτό που κάνω εγώ. Έχω μεγαλώσει τριών χρονών μέσα σε λεωφορείο και θα πας να μου την πεις εσύ εμένα;

- Άκουσέ με ρε ανίδεε. Δεν δουλεύεις σε αυτή την εταιρεία για να το ξέρεις αυτό. Και δεν το αγαπάς αυτό που κάνω εγώ. Έχω μεγαλώσει τριών χρονών μέσα σε λεωφορείο και θα πας να μου την πεις εσύ εμένα; Επιβάτης - Από τριών χρονών είσαι σε λεωφορείο;

- Από τριών χρονών είσαι σε λεωφορείο; Οδηγός - Ναι μ...κα, μ...κα

- Ναι μ...κα, μ...κα Επιβάτης - Τι είπες; Τι είπες;. Είπες μ...κα;

- Τι είπες; Τι είπες;. Είπες μ...κα; Οδηγός - Ναι, ναι

- Ναι, ναι Επιβάτης - Θα σε ισοπεδώσω μ...κα. Μ...κα εμένα; Θα σε γ...σω

Εκείνη τη στιγμή, ο επιβάτης ορμά στον οδηγό για να τον γρονθοκοπήσει. Επιβάτες ακούγονται να φωνάζουν για να διακόψουν τον καβγά, και να προειδοποιούν πως θα καλέσουν την αστυνομία.

Ο οδηγός έδωσε τη δική του εκδοχή του πώς ξεκίνησε η αψιμαχία, λέγοντας:

«Όλα ξεκίνησαν στο τέρμα του δρομολογίου 116 στο Κίτσι, ένα απόμερο τέρμα λεωφορείων. Εκείνη την ώρα μίλαγα με φίλο μου, είχαμε 10 λεπτά κενό».

«Έρχεται, έχω έναν κύριο αριστερά μου, λέω "με συγχωρείτε, τι θέλετε;" Μου λέει "αυτό που κάνετε οι οδηγοί των λεωφορείων είναι αστείο; Έχει να έρθει 116 μιάμιση ώρα".

Του εξηγώ με όμορφο τρόπο ότι λόγω κομμένης βάρδιας το Κίτσι και γενικά οι περισσότερες γραμμές είναι κάθε 40 - 50 λεπτά, ένα σύνηθες φαινόμενο.

Μου λέει "τρώτε δρομολόγια", του λέω "βρήκες άνθρωπο, που αγαπάει το επάγγελμα από τότε που υπάρχει"», είχε να πει.