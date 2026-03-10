«Να σταματήσει η στοχοποίηση μαθητών»: Η απάντηση του Συλλόγου Γονέων για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη

Η τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο της καθηγήτριας Σοφίας Χρηστίδου, η οποία κατέληξε έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ενώ η Εισαγγελία Εφετών έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της συνδέεται με περιστατικά επίμονου bullying που η ίδια είχε καταγγείλει, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης παρεμβαίνει με μια σκληρή ανακοίνωση.

Ο Σύλλογος Γονέων εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη δημόσια διακίνηση ισχυρισμών που αποδίδουν ευθύνες σε μαθητές και οικογένειες χωρίς προηγούμενη τεκμηρίωση. Σύμφωνα με τους γονείς, η αναζήτηση της αλήθειας πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέσω των θεσμικών οργάνων και όχι στα «λαϊκά δικαστήρια» των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων:

«Η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών.. η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών...

Σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.»

