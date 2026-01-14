Την απόφαση να συμφωνήσουν στον διάλογο με την κυβέρνηση ανακοίνωσαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας. Όπως αποφασίστηκε, οι δύο επιτροπές των 25 και 10 μελών που είχαν αρχικά προταθεί από τους αγρότες, θα μετατραπούν σε μία, που θα αριθμεί 30 μέλη.
