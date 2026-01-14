Μενού

«Ναι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη από τους αγρότες της Καρδίτσας - Τι αποφάσισαν

Οι αγρότες περιμένουν αυτή την ώρα τον ορισμό της ημερομηνίας για την συνάντηση με το κυβερνητικό επιτελείο που θα κρίνει πολλά.

Την απόφαση να συμφωνήσουν στον διάλογο με την κυβέρνηση ανακοίνωσαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας. Όπως αποφασίστηκε, οι δύο επιτροπές των 25 και 10 μελών που είχαν αρχικά προταθεί από τους αγρότες, θα μετατραπούν σε μία, που θα αριθμεί 30 μέλη.

