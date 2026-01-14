Σε δηλώσεις προχώρησε ο Διαμαντής Διαμαντόπουλος, από το μπλόκο των Κερδυλλίων στις Σέρρες, εξερχόμενος από τη συνάντηση που έγινε με τον Κώστα Τσιάρα και τον Κωστή Χατζηδάκη στο Μέγαρο Μποδοσάκη, αποκαλύπτοντας τις αποφάσεις που λήφθηκαν.

«Αυτό που αποφασίστηκε στο τέλος είναι ότι δεν θα χρειαστεί το ΑΤΑΚ σε αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων. Θα προχωρήσουμε μαζί με την ΑΑΔΕ στην δημιουργία ενός συστήματος, το οποίο θα είναι μια βάση δεδομένων όλων των αγροτεμαχίων και όλων των ιδιοκτησιών, ώστε από το 2026 να γίνονται οι δηλώσεις ΟΣΔΕ με πιο απλό και γρήγορο τρόπο», ανέφερε ο κ. Διαμαντόπουλος.

Ερωτώμενος για το αν είναι ευχαριστημένος με την έκβαση της συνάντησης, ο ίδιος δήλωσε: «Θα μεταφέρουμε στα μπλόκα όσα συζητήθηκαν και όσα μας είπαν. Οι αγρότες είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν αν είναι ευχαριστημένοι ή όχι» ενώ παράλληλα σημείωσε πως ο ρόλος όσων συμμετείχαν στη συνάντηση είναι να ενημερώσουν τους υπόλοιπους αγρότες για τις θέσεις της κυβέρνησης.

Τσιάρας: «Πάντα ανοιχτή η κυβέρνηση σε διάλογο»

O Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «πάντα ανοικτή σε διάλογο» ωστόσο υπογράμμισε πως «η κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίσει να ταλαιπωρείται».

​Ο κ. Τσιάρας σημείωσε πως παρά την καλή θέληση της κυβέρνησης, η προγραμματισμένη συνάντηση δεν κατέστη δυνατή «χωρίς να υπάρχει πραγματική δικαιολογία», ενώ υπογράμμισε τις επιπτώσεις στην οικονομία.

​«Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να ταλαιπωρείται, πολύ δε περισσότερο όταν πλέον μετά από τόσο καιρό... δεν μπορεί κανείς μετά από τόσο καιρό να μην βλέπει τις σοβαρές συνέπειες που υπάρχουν στην εθνική οικονομία» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας πάντως πως «τα προβλήματα στον αγροτικό κόσμο είναι όντως υπαρκτά».

​«Όχι σε εμμονές και πείσματα»

​Ο Υπουργός ανέφερε πως υπήρξε νέα επικοινωνία με τους αγρότες στα μπλόκα και αναμένει την απάντησή τους, ξεκαθαρίζοντας όμως πως η πολιτεία δεν θα μείνει αδρανής.

​«Κανείς δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε από την άλλη πλευρά η ελληνική πολιτεία μπορεί να λειτουργεί μέσα από μια λογική, θα έλεγα, εμμονών, εγωισμών, πεισμάτων. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι εδώ προσπαθούμε για το κοινό καλό» ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Κώστα Τσιάρα σε βίντεο του Orange Press Agency: