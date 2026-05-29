Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο Πρωτοδικείο Νάουσας, όταν φωτιστικό αποκολλήθηκε από την οροφή της δικαστικής αίθουσας και έπεσε πάνω στη δικηγόρο Σοφία Ζεϊμπέκη, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη δίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δικηγόρος στεκόταν ακριβώς κάτω από το φωτιστικό τη στιγμή της πτώσης, ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Μιλώντας στην ΕΡΤ3, η ίδια περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν:

«Ευτυχώς βγήκα αλώβητη, γιατί ήμουν ακριβώς από κάτω και δεν κατάλαβα πώς συνέβη. Ήμουν σε σοκ, υπήρχαν σπασμένα γυαλιά παντού και η αίθουσα ήταν γεμάτη κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά το περιστατικό, η πρόεδρος του δικαστηρίου διέκοψε τη συνεδρίαση προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση και να διαπιστωθεί αν υπήρχε κάποιος τραυματισμός.

Η δικηγόρος σημείωσε πως ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκε να απειλείται η σωματική της ακεραιότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων της, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αρκετά δικαστικά κτίρια που λειτουργούν ως περιφερειακά πρωτοδικεία παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα συντήρησης. Όπως ανέφερε, πολλά από αυτά στεγάζονται σε παλαιά Ειρηνοδικεία, χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες αναβαθμίσεις στις υποδομές τους.