Νάξος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο περιοχές μετά τις ζημιές από την κακοκαιρία

Σε καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης, κηρύχθηκαν δύο περιοχές της Νάξου μετά τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία το σαββατοκύριακο (14-15/2). Σοβαρές ζημιές έχουν δημιουργηθεί στον παραλιακό δρόμο Αγίου Προκοπίου – Αγίας Άννας και στη θαλάσσια περιοχή “Αλμυρό νερό-Μουτσούνας” ν. Νάξου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cyclades24.gr, με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, και κατόπιν των σχετικών εγγράφων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και επικοινωνίας του Δημάρχου Δημήτρη Λιανού με τους αρμόδιους φορείς, άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου της Δημοτικής Ενότητας Νάξου

η Δημοτική Κοινότητα Απεράθου της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας

Η απόφαση αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών από την παράκτια διάβρωση που προκλήθηκε από θυελλώδεις ανέμους και θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου έως και τις 14 Μαΐου 2026.

Η κήρυξη θεωρείται καθοριστική εξέλιξη, καθώς επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών για χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων αποκατάστασης. Στην περίπτωση του Αγίου Προκοπίου, το πρόβλημα της καθίζησης στον παραλιακό δρόμο παραμένει ενεργό, με το οδόστρωμα να έχει υποχωρήσει και το υπόστρωμα σε ορισμένα σημεία να βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα.

Αναμένεται κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να γίνει επιτόπια εκτίμηση της ζημιάς και να δρομολογηθεί, μέσω εργολαβίας, το έργο αποκατάστασης.