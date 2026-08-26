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Νάξος: Σορός με στολή δύτη εντοπίστηκε στη θάλασσα – Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη με στολή δύτη εντοπίστηκε ανοιχτά της Νάξου. Σε εξέλιξη οι έρευνες του Λιμενικού για την ταυτοποίησή του.

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Λιμενικό Σώμα
Λιμενικό Σώμα | EUROKINISSI
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Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πτώμα περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι της Νάξου. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του πτώματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, το πτώμα έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα, ενώ η αναγνώρισή του δεν είναι προς το παρόν δυνατή, λόγω της προχωρημένης αλλοίωσης.

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