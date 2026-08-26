Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής: «Δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια»

Με δήλωση που έκανε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Ρένα Δούρου μπροστά από τη Βουλή, αποκάλυψε πως η Κουμουνδούρου θα προτείνει για αντιπρόεδρο της Βουλής τη βουλευτή Έλενα Ακρίτα.
Δήλωσε συγκεκριμένα: «Σήμερα, μετά από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, κάναμε την επιλογή για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής: την Έλενα Ακρίτα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου.
Και έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά. Έλενα, σιδεροκέφαλη!».
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