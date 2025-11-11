Ναυάγιο ανοιχτά της Γαύδου: Τουλάχιστον τρεις νεκροί - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από ναυάγιο που έλαβε χώρα σήμερα (11/11) 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναποδογύρισε λέμβος με μετανάστες και μέχρι και τώρα βρίσκεται σε εέλιξη επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού.

Δύο εμπορικά, μαζί με άλλα δύο σκάφη του Λιμενικού, και αυτό της FRONTEX, αλλά και ελικόπτερο, βρέθηκαν στην περιοχή για την διάσωση των αλλοδαπών, αλλά και την περισυλλογή των σορών.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή όπως σημειώνει το parakritika.gr, είναι ισχυροί και δυσχέραναν το έργο της διάσωσης.

Το σκάφος της FRONTEX περισυνέλλεξε 59 συνολικά άτομα και τις τρεις σωρούς των νεκρών για να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη.