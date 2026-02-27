Ναυάγιο στη Χίο: Οι συνήγοροι του κατηγορούμενου ζητούν ορισμό πραγματογνώμονα ναυτιλίας

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του 31χρονου Μαροκινού, που κατηγορείται για διακίνηση προσφύγων και μεταναστών στο πολύνκερο ναυάγιο της 3ης Φεβρουαρίου ανοιχτά του Μυρσινιδίου στη Χίο, ζητούν με αίτημά τους προς την ανακρίτρια τον ορισμό πραγματογνώμονα ναυτιλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα αφορά τον διαπιστευμένο πραγματογνώμονα Νίκο Σπανό, του οποίου οι τεχνικές παρατηρήσεις θεωρούνται κρίσιμες, ιδιαίτερα όταν εντοπιστεί και ανελκυστεί η μοιραία λέμβος.

Στο μεταξύ, μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια εντοπισμού της λέμβου, με δύτες από τη Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος, στις 19 Φεβρουαρίου, αναμένεται οι έρευνες να συνεχιστούν την προσεχή εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, στην επιχείρηση εντοπισμού αναμένεται να πάρει μέρος σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού, κάνοντας χρήση και σημάτων sonar. Να σημειώσουμε ότι μια περιοχή περίπου 6 στρεμμάτων είχε ελεγχθεί και με χρήση robot-ARV χωρίς όμως αποτέλεσμα.