Ναυάγιο της Πύλου: Ποινική δίωξη σε τέσσερα στελέχη του Λιμενικού - Οι κατηγορίες

Πάνω από δύο χρόνια έχουν περάσει από το ναυάγιο στην Πύλο, όπου μετανάστες σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να βρουν μία καλύτερη ζωή και σήμερα (6/11) ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του Τρύφωνα Κοντιζά, αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και άλλων τριών ηγετικών στελεχών.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωση η ΚΕΕΡΦΑ, η Εισαγγελία Αναθεωρητικού Δικαστηρίου προχωρά σε παραγγελία προς τον εισαγγελία του Ναυτοδικείου Πειραιά να ασκήσει δίωξη στον νυν αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Τρύφωνα Κοντιζά και άλλα τρία ηγετικά στελέχη για τα παρακάτω κακουργήματα:

Έκθεση κατα συρροή από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων, η οποία προκάλεσε στους παθόντες θάνατο .

. Έκθεση κατα συρροή άλλων προσώπων από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων

Ανθρωποκτονίας από αμέλεια με παράλειψη κατα συρροή, φερόμενης τελεσθείσας σε διεθνή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή 47 ν.μ. νοτιοδυτικά της Πύλου την 13-14/6/2023'Εκθεση κατα συρροή άλλων προσώπων από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων

Ναυάγιο της Πύλου: Συγκέντρωση στις 17 Νοέμβρη στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Η ΚΕΕΡΦΑ στην ανακοίνωση κάλεσε σε συγκέντρωση στις 17 Νοεμβρίου αναφέροντας: «Απαιτούμε την άμεση ανάκληση των ρατσιστικών μέτρων παγώματος του δικαιώματος στο άσυλο για τους κατατρεγμένους πρόσφυγες που επιχειρούν να ξεφύγουν από το θάνατο από την Μ.Ανατολή μέχρι το Σουδάν. Να ανοίξουν τα σύνορα για την προσφυγιά,να πάρουν άσυλο και στέγη.

Είναι ώρα να προχωρήσει η δίκη στο Ναυτοδικείο, να μην περάσει η συγκάλυψη του εγκλήματος της Πύλου.

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους καλλιτέχνες που δώσαμε μαζί την μάχη για να φτάσουμε σήμερα να παραπέμπεται και ο αρχηγός του Λιμενικού να συνεχίσουμε για να πάνε φυλακή και οι ένοχοι της κυβέρνησης, εκείνοι που ενορχήστρωσαν την πολιτική της ενεργούς αποτροπής των προσφύγων στην θάλασσα με παράνομες επναπροωθήσεις οδηγώντας στο έγκλημα της Πύλου.

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στη πορεία του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη, με προσυγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος στις 3μμ.», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.