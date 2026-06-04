Ναύπακτος: Η μητέρα περιγράφει το σοκαριστικό τροχαίο - «Έβγαζα το παιδί και είδα να έρχεται το αμάξι»

Η μητέρα από τη Ναύπακτο, που κατάφερε να σώσει, την τελευταία στιγμή, την ανήλικη κόρη της από παράσυρση από όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος μιλά για το σοκαριστικό περιστατικό.

Το συμβάν έλαβε χώρα έξω από καταστήματα στην Ναύπακτο, όπου η γυναίκα είχε σταθμεύσει το όχημά της και κατέβαζε το 4,5 ετών παιδί της από το αυτοκίνητο.

«Είχα σταματήσει, είχα κατέβει στον φούρνο και την ώρα που βγήκα έξω αν πάρω το παιδί είδα το αυτοκίνητου που ερχόταν» σημείωσε, μιλώντας στον Alpha.

Ερωτώμενη για την υγεία της ίδιας και της μικρής, είπε ότι «είναι μία χαρά το παιδί» και συμπλήρωσε πως αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη συνέβη αλλά πλέον το έχει συνειδητοποιήσει.

Αναφορικά με τον οδηγό του δεύτερου οχήματος, τόνισε πως η πορεία του σταμάτησε πάνω στο δικό της ΙΧ και δεν είχε καμία επαφή μαζί του.

«Δεν τον είδα καν. Δεν γνωρίζω» διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του καναλιού, ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα είναι ένας άνδρας περίπου 75 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το πώς ακριβώς έχασε τον έλεγχο του αμαξιού του, αλλά διενεργείται σχετική έρευνα από την Τροχαία.

Το βίντεο που κόβει την ανάσα

Σημειώνεται πως κυκλοφορεί ευρέως το βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου και την ηρωική προσπάθεια της μητέρας να βγάλει το παιδί της από την πορεία του οχήματος.

Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου, ακολουθώντας τρελή πορεία, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και «καβάλησε» το πεζοδρόμιο, όπου παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα, έξι σταθμευμένα δίκυκλα και δύο αμάξια.

Όπως φαίνεται από τα πλάνα, η μητέρα άκουσε τι ερχόταν και με αστραπιαία αντανακλαστικά άρπαξε το παιδί της και μπήκαν σε παρακείμενο σούπερ μάρκετ, κλάσματα δευτερολέπτου πριν τραυματιστούν σοβαρά.