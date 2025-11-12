Μενού

Ναύπλιο: Βαριά τραυματισμένος ο άνδρας που έπεσε από το μπαλκόνι

Συναγερμός στο Ναύπλιο μετά από πτώση άνδρα από το μπαλκόνι.

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στο Ναύπλιο, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:00, στην οδό Εφέσου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται από τις αρχές.

