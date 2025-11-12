Ναύπλιο: Βαριά τραυματισμένος ο άνδρας που έπεσε από το μπαλκόνι

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στο Ναύπλιο, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:00, στην οδό Εφέσου.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.
Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται από τις αρχές.
- Δημοσκόπηση RealPolls: Η απήχηση Σαμαρά, Τσίπρα και η πρώτη αξιολόγηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
- Λίλι Κόλινς: Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» προσγειώθηκε...στα Πετράλωνα - Τo βίντεο από τα γυρίσματα
- Χαμός στο Πρωινό με το «βούλωσέ το» του Μπαλάσκα για την Τούνη: Η αντίδραση Λιάγκα - Πετρογιάννη
- Ο ψευτοπαπάς ξεγέλασε καρκινοπαθή για δωρεά 12.000 ευρώ: «Πάω από το κακό στο χειρότερο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.